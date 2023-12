View this post on Instagram

Zpěvačka Tereza Kerndlová má dokonce příbuzné, kteří ve škole studují. Naštěstí v té době nebyli ve škole. „Jak něco takového může být vůbec pravda. Vůbec nerozumím tomu, co se děje jen tři dny před Štědrým dnem na Filozofické fakultě v Praze. Je to naprosto šílené a zdrcující. Myslím na všechny, kterým se právě děje něco tak neuvěřitelného, a jsem ráda, že moji synovci, studenti UK, dnes v prostorách školy nebyli,“ napsala Kerndlová.

Olga Menzelová se shodou okolností nedávno bavila se známou z USA o tom, jak je u nás bezpečno… „Jen těžko si představit bolest rodičů, jimž se dnes děti nevrátily domů ze školy… a jiných, kterým dnes jejich blízcí odešli na onen svět. Zbytečně, úplně zbytečně, záměrným cizím zaviněním, zlým úmyslem… nepochopitelným. Před týdnem jsem potkala v Praze dámu v letech, jejíž děti žijí a studují v USA. Říkala mi, jak se tady máme krásně, jak tady vše funguje a že se tady ve školách nestřílí děti. Že nevíme, co máme. A dnes 21. 12. 2023 se to navždy změnilo. Tomu, co se děje ve školách v západní Evropě a v USA, jsme se přiblížili rychleji, než bychom si uměli představit…. Vroucně na dálku objímám, soucítím a vyjadřuji soustrast všem, kteří přišli o své děti a blízké,“ napsala Menzelová.