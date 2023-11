Do New Yorku se v pondělí večer sjela na udílení filmových cen Gotham celá plejáda hollywoodských hvězd. Zatímco dámy se mohly těšit například na Leonarda DiCapria (49) či Bradleyho Coopera (48), pánové jistě uvítají pohled na jejich neméně slavné kolegyně. Herečkám tentokrát dominovala tato okouzlující pětice…

Rovnou tři dámy vsadily na klasiku v podobě černé večerní róby. Byly to Julianne Moore (62), Michelle Williams a Margot Robbie (33). Zatímco držitelce Oscara za snímek Pořád jsem to já z šatů byly vidět pouze ruce, poněkud pohublá Michelle známá z Dawsonova světa či Zkrocené hory si troufla na výstřih až k pasu. Zlatou střední cestu v míře odhalování pak zvolila Margot Robbie, která se dostavila v modelu inspirovaném panenkou Barbie z 60. let minulého století známou pod názvem Black Magic Barbie. Již v červenci se přitom herečka představila na premiéře filmu Barbie, v němž ztvárňuje hlavní roli, jako jiná Barbie panenka z tohoto období zvaná Solo in the Spotlight.