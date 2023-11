„Mám radost, že to máme za sebou. Ten týden byl opravdu náročnější. Myslím ale, že jsme to do určité míry zažívali všichni, protože minule se točilo v neděli, a vlastně jsme hned od pondělí jeli, toho času bylo míň. Navíc byl třetí večer a ten bývá kritický, podobně jako třetí den na horách, takže jsme byli všichni trošku ‚pod dekou‘,“ prozradil hned po přímém přenosu herec.

„Nejvíc mě z toho dostal čas. Samozřejmě, je to jenom televizní soutěž, ale když vám na tom záleží, tak prožíváte nějaké emoce a musíte si dát čas na to se s nimi porovnat a uvědomit si, co to vlastně znamená,“ vysvětlil Super.cz Adamczyk.