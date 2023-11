Přestože tělesné kvality modelky jsou nesporné, spousta lidí fotky nehodnotí zcela pozitivně. A to hlavně proto, že u úpravy fotek byl podle nich až s přemírou užitý photoshop, a to až tak, že krásce zdeformoval tělo. „Proč je její noha ohnutá v nepřirozeném úhlu?“ ptá se jeden z fanoušků na sociální síti a další tisíce s ním lajkem souhlasí. „Pravá noha je zkroucená v nějaké nepřirozené poloze,“ píše další. „Něco je tady špatně,“ přidává se třetí. „Kdokoliv upravil její hlavu do této podoby, potřebuje změnit kariéru,“ dává svůj názor další pod článkem v magazínu Daily Mail. „Kde se vzala ta prsa? Ó, ano, photoshop,“ přisazuje další. Otázkou tak je, jestli je i u takto půvabné ženy nadměrná úprava potřeba, nebo jestli by nestačilo využít její přirozenou krásu. Na to, jak to Kendall v nové kampani sluší, se podívejte v naší galerii.