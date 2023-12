Dara Rolins (51) dnes slaví narozeniny. To, že už loni vstoupila do klubu padesátnic, není tajemstvím i díky krásné oslavě, kterou měla společně se svým partnerem Pavlem Nedvědem. I dnes si zpěvačka určitě užívá, i když jedna věc bohužel nevyšla podle plánu.

Zpěvačka chtěla na své narozeniny fanoušky potěšit novou písní. Kdy jindy by byl lepší čas premiérový song vypustit do světa než právě v takový den. Bohužel ale nakonec přišlo menší zklamání, o kterém Dara informovala na sociální síti. „Dneska to mělo být venku, na moje narozeniny, premiéra mé nové písničky LEPŠÍ SVĚT. Malá technická zápletka ale způsobila, že si na premiéru budeme muset ještě týden počkat, vydržíte? Dnes doufám, že mi nic neodmítnete,“ napsala zpěvačka, která zároveň poděkovala za všechna přání. „A protože vím, že se to stane, z celého srdce děkuji už teď za všechna přání, myšlenky, gratulace, energii vyslanou mým směrem. Děkuji mámě a tátovi, že mě dnes přivedli na tento krásný svět,“ vyjádřila až dojemně.