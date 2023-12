V černé minisukni, síťovaných punčochách, koženkové podprsence a průsvitném triku je na jevišti opravdu nepřehlédnutelná. A zatímco v představení už svůdně tančí kolem vánočního stromečku, sama přípravy příliš nezvládá a dárky řeší na poslední chvíli. „Nestíhám, vždycky si to nechám na poslední chvíli, což je šílené, jsem blázen, ale prostě to tak je. Vždycky poslední týden před Vánocemi do toho šlápnu a jdu nakupovat,“ svěřila se Super.cz Grossová, která už je od léta zamilovaná.

Za přítelem, který se věnuje hudbě, však nemusí cestovat do Amsterdamu. „On teď bydlí v Česku, což je super. Budeme všichni pospolu i na Vánoce. Nějak si to prostřídám, ale na Štědrý den budu hlavně s maminkou a se ségrou,“ řekla zpěvačka, která už pomalu začíná přemýšlet i o společném bydlení. „Už jsme spolu půl roku, jsme spolu každý den, přemýšlíme nad tím a uvidíme, co do budoucna,“ dodala Natálie Grossová, kterou jsme potkali v Divadle Broadway.