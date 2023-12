Natálie zavzpomínala na dovolenou ve Spojených arabských emirátech, konkrétně Dubaj, kam už několikrát vycestovala i se svou starší sestrou Denisou. „Je to taková naše srdíčková záležitost,“ svěřila se nedávno Super.cz.

„Jsi nádherná jako vždy,“ vzkázala Natálii fanynka. „Moc ti to sluší. Máš krásnou postavu,“ uvedla další. „Máš na co vzpomínat Natálko, moc ti to sluší,“ podotkla sledující.