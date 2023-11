„Přiznám se, že mám doma spousty paruk. Díky své profesi mám plné krabice různých barev a střihů. Je to taková ta rychlá varianta a jiný převlek, když nemám čas. Přišla jsem z natáčení a měla jsem na všechno asi hodinu a v tomto je ta paruka praktická. Je to taková čepice, no,“ prozradila Simona Krainová Super.cz s úsměvem.

Kratší vlasy by jí dle fanoušků také velmi slušely. Avšak co se týče samotné Simony, ta své vlasy zatím nemá v plánu zkracovat. „Asi bych svoje vlasy nestřihla, možná někdy v budoucnu. Myslím, že je to zbytečné, když máte přístup k parukám. Používám je často i na focení, tak jsem si řekla, proč ji nevynést i do společnosti,“ řekla úspěšná modelka, která přišla v doprovodu svého manžela Karla Vágnera.