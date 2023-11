Ač může Petra na první pohled působit dojmem svůdnice s poněkud drsnějším způsobem chování, tak je to dle jejího oficiálního medailonku zkreslený pohled. Soudit ji jen podle vzhledu je prý nespravedlivé. Ve skutečnosti je velice laskavá a milující žena.

Co se týče Big Brothera, tak bude mít zřejmě problém s nepořádkem. Sexy černovláska je totiž posedlá čistotou.

A pokud jde o její příchod do vily, tak byl rozhodně nejenergičtější. Prvně se přivítala se všemi muži a pak až se ženami. Během prvních pár minut už dokonce nesedla do noty Vítkovi, který její extrémně energickou povahu úplně nevydýchal.

A jak působí na své fanoušky? „Ona to zvládne, ale chlapi kolem budou mít problém,“ uvedla jedna z divaček. „Tak to je mazec, hnedka to bude mít mega sledovanost,“ souhlasí další.