„Myslím, že na tváři je nejvíce vidět ta psychická kondice. Když je člověk šťastný, tak září a je krásný. Když ho něco trápí, tak je to také vidět. Na tom nejvíce pracuji, abych byla v pohodě a šťastná. To je ta největší práce, protože nejde být šťastný pořád, ale můžu si to nějakým způsobem nastavovat v hlavě. Štěstí je nastavení mysli, když to člověk pochopí, tak to tak opravdu je. Já se snažím být šťastná a myslet na to, abych spíš cítila, vnímala a nepodléhala nějakým myšlenkám ega. Je to taková vnitřní práce na celý život a myslím si, že čím jsem starší, tak mi to jde lépe,“ svěřila se Vlastina Svátková Super.cz během pečujícího vánočního setkání.