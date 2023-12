Hned potom spěchala na zkoušku muzikálu Bídníci, do něhož se vrací, a v únoru ji čeká premiéra v Divadle GoJa Music Hall. „Když to vezmu od začátku, vracím se do role Fantiny po dvaceti letech. První uvedení bylo v roce 2003. Ani mi nepřijde, jak dávno to je, a mám z toho hroznou radost, protože si myslím, že je to nejkrásnější muzikál vůbec,“ míní.