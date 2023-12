Vilma Cibulková (60) patří bezesporu k našim nejlepším herečkám. Stále srší neskutečnou energií. To dokázala i během premiéry komedie Růžové svatby ve Strašnickém divadle v Praze.

Jak už název komedie napovídá, děj je o svatbě. Sama herečka byla vdaná dvakrát. Dokázala by si představit svou třetí veselku? „Ne, třetí už ne, proč?“ smála se herečka během rozhovoru pro Super.cz.

Zeptali jsme se tak, zdali je romantička? „Co je na tom romantického?! Moje první svatba byla na Vyšehradě, to jsem neměla na šaty, to jsme tehdy začínali všichni. Měla jsem na to půjčený kožich z divadla.“