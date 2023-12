Už každým dnem se může stát dvojnásobnou maminkou. I přesto Petra Vojtková (36) vyrazila do společnosti. Ujala se totiž moderování tiskové konference nové one man show, ve které bude excelovat její manžel Roman Vojtek (51). V 9. měsíci dorazila v botách na podpatku a vypadala naprosto fantasticky.

„To tak jenom vypadá. Myslím si, že už jsem hodně unavená, abych nekecala. Už je to náročné, každým dnem se těším, že kdyby to přišlo, bylo by to fajn a úleva,“ svěřila se Super.cz Petra. „Ten třetí trimestr je pro mě ale nejpříjemnější a kdo ví, jestli to není naposledy, tak si užívám každou minutu,“ prozradila herečka, která má termín příští týden. V černých volných šatech předvedla své bříško, během těhotenství nabrala jen 10 kilogramů a na svůj uzlíček štěstí už se moc těší.