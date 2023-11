„Byla jsem první osobou, které kvůli nalezené vizitce v kabelce volali lámanou angličtinou se sdělením, kterému jsem nechtěla uvěřit. Po určité době jsme přišli na to, že to tak je. Šok a pláč jsem se snažila oddálit a být nápomocná,“ prozradila Vanda Janda.

„V poslední době jsme nebyly v blízkém kontaktu, ale prožily jsme spolu neskutečné časy a měla jsem tu čest jako jedna z mála poznat jádro její osobnosti. Po dokončení řešení jako takového jsem si po půlroce dala drink, zapálila nejvíce posh svíčku, kterou jsem doma měla, obula lodičky a nesnědla ani jeden sacharid. Vzpomínala jsem na to dobré, tak, jak by si ona přála,“ doplnila slovenská návrhářka.

„Rozešly jsme se v určitých názorech, v práci, ale jako lidi jsme se nepřestaly mít rády. To víme my dvě. Byla jsi silná, přímá a přesvědčená o své pravdě na základě svých činů. V tom jsem tě tak obdivovala a tak moc jsi mě naučila, věděla jsi, že jsem ti za to vděčná. Mrzí mě, že jsem se nestala tak silnou, abych tě naučila nikdy se nebát být slabou. To jediné mě trápí,“ napsala v obsáhlém vyjádření.