Kamila byla blízkou přítelkyní Heleny Vondráčkové a přátelila se s desítkami dalších celebrit. „Jen těžko se hledají slova. Krutě nás Tvůj odchod oba zasáhl. Byla jsi naše dlouholetá kamarádka, a hlavně jsme obě byly krajanky. Kamilo, nikdy na Tebe nezapomenem a děkujeme za všechno. Opatruj se,“ napsala jí do nebe Helena Vondráčková.

Bolest v duši má návrhářka Vanda Janda, kterou Kamila dlouho zastupovala. Před časem se ale jejich cesty rozešly. „Naučila jsi mě při každém pádu vstát a být ještě silnější. Za celý život jsem nepotkala silnější osobu. Takovou, která má i v nemocnici papuče od Chanelu, aby to tam udělala hezčí,“ napsala smutně Vanda a ve stylu Mortimer jí vzkázala „Nepropíchej nahoře obláčky těmi podpatky, ať nám často nesněží. Pij červené víno a věřím, že se s andělíčky dohodneš, aby nám už nikdy nepršelo. To tě vždycky tak štvalo, že nám to zničí vyfoukané vlasy…,“ dodala Vanda Janda.