„Dlouho jsem o tom přemýšlela. Je to moje první a poslední tetování. Nejsem člověk, který by měl tetování nějak rád. Je to pro mě, o mém přesvědčení a na levé ruce k srdci. Je to místo pod hodinkami a není to nic, na co by každý zíral,“ svěřila se Monika Binias Super.cz s tím, že bylo pro některé ženy překvapení, že si vůbec nechala jméno svého manžela vytetovat.