Ještě v září nám Monika Bagárová (29) v rozhovoru svěřila, že si nedovede představit, že by dala dceru Ruminku už do školky. Zpěvačka se však začala po mateřské opět naplno vracet ke zpěvu, a dokonce na příští rok oznámila velký koncert v O2 areně. Vše se tak změnilo a zpěvačka se rozhodla, že je ten správný čas, aby byla dcera se svými vrstevníky.

„Ruminka už nastupuje, vypadá to, že to vyjde,“ svěřila se Super.cz Monika, která už má vybranou školku. Je to pár měsíců, co zpěvačka přiznala, že stále nemůže přestat s kojením své dcerky, a i s tím se nyní rozhodla rozloučit. „Už končíme, už je to velká holčička,“ prozradila Bagárová, jejíž dcera na jaře oslavila třetí narozeniny.