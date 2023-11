Moderátorka a modelka Hana Mašlíková (41) si našla další nový obor, který ji v poslední době uchvátil natolik, že je pro ni jednoduše číslo jedna. „Práci realitní makléřky si nesmírně užívám, po delší době jsem našla něco, co mě pracovně naprosto pohltilo. Každý den se těším, co nového mi svět realit přinese, mají za sebou také lidské příběhy, což mě baví. Je to teď práce číslo jedna,“ svěřila se Hanka pro Super.cz.

„Tohle období naprosto miluji. Zdědila jsem to po mé rodině, kde nikdy nechybí obrovská výzdoba a svátky jsme se vším všudy dodržovali. I já už tedy budu chystat nějakou výzdobu, hrozně si to nakupování užívám. I když je to pro někoho kýč, tak já si myslím, že během těch vánočních svátků je to fajn,“ dodala maminka syna Andreáska.