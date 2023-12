Moderátor Láďa Hruška (45) se po čase objevil ve společnosti. Do divadla tentokrát nedorazil známý televizní reportér sám. Doprovod mu dělala vitální maminka, se kterou se po celý večer skvěle bavil.

Televizní moderátor a reportér si nenechal ujít představení Vánoční zázrak. Do divadla vzal maminku, po které evidentně zdědil optimistickou povahu. Oba totiž nešetřili úsměvy a dobrou náladou. „Dorazil jsem s maminkou, ale to je myslím vidět. Na představení se moc těšíme,“ svěřil se Láďa Hruška.

Jsou to dva roky, co Láďa Hruška řešil s maminkou nepříjemné zdravotní komplikace, a to, když prodělala plicní embolii. Dnes je vše v pořádku a společně si po představení užili také začínající advent na večírku, kde nechyběl ani vánoční svařák a cukroví.