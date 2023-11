Eva Adamczyková (30) ve StarDance zatím proplouvá naprosto bez problémů a na parketu vypadá úchvatně. Nezapomíná ale ani na to, že je sportovkyně, a tak si mezi tanečními tréninky občas musí odběhnout i do posilovny.

Nabídnout Evě Adamczykové účast ve StarDance bylo nepochybně skvělým krokem. Se svým tanečním partnerem Jakubem Mazůchem (35) tvoří skvělou dvojici a podle poroty jsou oba dva velkým přínosem show. Vystoupení na píseň tělo Ewy Farne bylo dokonce hodnoceno jako nejlepší tanec soutěže. A pár se blýskl i v minulém kole, přesto, že mu Zdeněk Chlopčík vyčetl málo tance a nějaké ty chybičky. Byl ovšem jediný. „Nemůžu na tom najít nic, co by se mi nelíbilo. Koukám se na ten příběh a vidím překrásný tanec, kde přechody od kroků ke scénkám jsou doopravdy perfektní. To už je tanec, kdy já nemám potřebu se dívat na techniku. Chtěla bych na vás být zlá, ale nemůžu,“ vysekla Evě a Jakubovi Tatiana Drexler.