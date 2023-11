„Zjišťovala jsem to. Nejjednodušší bude, když se znovu vezmeme na úřadě. Vezmeme se v Česku oficiálně pár dní po návratu z Malediv. Tam konečně budu mít i moji rodinu. Té to, myslím, trošku bylo líto. I Richard tam bude mít své nejbližší. Bude to bez slávy, tam se oficiálně stanu paní Chladovou,“ řekla Super.cz Anna Marie Kánská.

Také prozradila, čím ji Richard zaujal a co na něm miluje. „Je strašně chytrej, hodnej, milej. On nějak působí na sociálních sítích, ale tam to je z velké části póza. Je to nějaká herecká role. Když ho poznáš osobně, jaký opravdu je, zjistíš, že je to milionovej člověk,“ usmívá se Anna.