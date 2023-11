Již za pár dní odlétá podnikatel Richard Chlad se snoubenkou Annou Marií Kánskou na Maledivy, kde si 17. listopadu řeknou své „ano“. Super.cz prozradili detaily svatby a také to, jak to mají s předmanželskou smlouvou.

„V dnešní době, kdo se bere bez předmanželské smlouvy, je sebevrah a blázen. Bylo jasné od začátku, že se vezmeme za určitých podmínek. Já si velmi vážím, že mu jde o to, abych byla spokojená a šťastná. Jsem za to fakt vděčná,“ řekla nám otevřeně krásná Anna.

„Je to jistota pro oba. Já můžu na stará kolena zblbnout, udělat podnikatelsky špatný kroky, tak proč by se to mělo podepisovat na Anně,“ doplnil Chlad.

Číst o sobě negativní komentáře je pro ni prý postupem času snadnější. I když to stále bolí. „Pro mě bylo nejtěžší to, že hejty četly moje kamarádky, které mi to přeposílaly. Posílaly diskuze Pepů z vesnic, kteří si myslí, že když mi napíšou, že jsem hnusná a mám starýho dědka, že si z toho něco vezmu a s Richardem se rozejdu. Rozhodně to ale příjemné není. Nevyžívám se v pozornosti, jsem lehce asociální, mám svoji bublinu,“ dodala Anna Marie Kánská, která už 17. listopadu přijme příjmení Chladová.