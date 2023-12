Při pohledu z okna by přicházející vánoční atmosféra dýchla snad na každého. Před první adventní nedělí se do výzdoby a zdobení stromečku pustil i Milan Peroutka (33). A letos to rozhodně nepodcenil. Vedle stromku v bytě má i obří dekoraci na terase.

„Je zasněženého 2. prosince! To znamená, že už si sem můžu dát tohle album, aniž by si někdo klepal na čelo,“ svěřil se zpěvák, který se pochlubil snímky své vánoční výzdoby. S partnerem Dominikem se do zdobení bytu pustili už s předstihem. „Na Vánoce se už těšíme, takže jsme se pustili do výzdoby už před prvním adventem. V neděli mě totiž čeká vánoční koncert s kapelou v Občanské plovárně. Do toho jsem přiletěl z Nepálu, kde jsem byl s charitativní organizací, kterou dlouhodobě podporuji, a čekal na mě všude sníh. Tak snad se ho dočkáme i na konci měsíce,“ řekl Super.cz Peroutka.