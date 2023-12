Michal David (63)si najal právníky kvůli sporu s Romanem Ondráčkem. Zpěvák promluvil o tom, co se přesně stalo. „V tuto chvíli je vše na právní bázi. Roman na nás podal žalobu, to musím akceptovat. Proto jsem byl nucen si najmout také právničku a nyní už to nechávám jen na ní,“ řekl Super.cz Michal David.

„Takhle jsem si to určitě nepředstavoval. Roman Ondráček trpí dost vážnou duševní poruchou. Já mu můžu jen přát, ať se uzdraví,“ krčí rameny Michal David.

Za co Michala přesně žaluje? „Tvrdí, že přišel o nějakých 270 tisíc korun kvůli tomu, že byl na našem křtu, a nebyl tak na nějaké akci. Co vím, vůbec se ani neměla konat,“ říká rázně zpěvák a skladatel.

Ten je ochotný na vše zapomenout, ale musí se dát do kupy hlavně Ondráček. „Mrzí mě to, jsem ochoten kdykoli vzít všechno zpět, zapomenout. Musí to chtít ale Roman, já v tuhle chvíli nemůžu nic jiného než se bránit,“ dodal Michal David.