A přestože Michal David v poslední době tráví pravidelně část roku na Kanárských ostrovech, kde má svůj druhý domov, že by s hudbou skončil a užíval si už jen jako rentiér u moře, to nehrozí. „Na to jsem ještě mladý, do důchodu ještě nechci. Možná že někteří moji nepřátelé by si to přáli, ale já tady budu asi ještě hodně dlouho otravovat,“ řekl se smíchem Michal David.