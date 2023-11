„Smrt malé Klárky zcela změnila dynamiku mezi Karlem a Vendulou. Karel se uzavírá sám do sebe a tráví více času v Jevanech. To, co on řeší samotou a občasnými milenkami, Vendula řeší alkoholem a tráví čas mimo dům. To, že je Karel žárlivý a během její nepřítomnosti není schopen vůbec skládat, může těžko někomu vykládat… Připadá si jako hlupák, celý život dřel, a nyní sedí doma sám, zatímco jeho Vendula, která má vířit kolem něho, víří někde v tramtárii. Karel má pocit, že funguje spíše jako debetní karta nežli manžel. Zkrátka, má toho dost a rozhodne se podat žádost o rozvod,“ uvádí Petr v knize Žít se slovy, že ve vztahu nebyla ani věrnost. Proto sám netuší, proč k rozvodu nakonec vlastně nedošlo.