Výsledky soudní pitvy nařízené po tragické smrti herce Matthewa Perryho (†54) jsou již známy. Hlavní příčinou úmrtí Chandlera z Přátel, jenž by 28.října nalezen mrtvý v bazénu u svého domu v Los Angeles, bylo požití ketaminu. A to v takovém množství, že by stačilo k uvedení člověka do celkové anestezie.