Právě Kenneth Iwamasa měl být tím, kdo Matthewa našel mrtvého ve vířivce. Stalo se tak poté, co ho Chandler z Přátel údajně poslal na pochůzky. Asistent herce nebyl člověkem, který by ráno ke svému zaměstnavateli přijel a večer odjížděl do svého bytu a svého soukromí. Iwamasa s Perrym podle magazínu Daily Mail bydlel od června roku 2022 v nájmu v Beverly Hills za v přepočtu více než milion korun měsíčně. Muži spolu v domě se třemi ložnicemi a třemi koupelnami žili poslední rok, zatímco hercův dům ve čtvrti Pacific Palisades v Los Angeles procházel rekonstrukcí. Zpět do sídla za 137 milionů korun se Perry, zřejmě i s asistentem, vrátil jen několik týdnů před svou smrtí. A právě nejspíš v době krátké nepřítomnosti Kennetha došlo k hrozivé události.