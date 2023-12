Jen krátce poté, co se začaly šířit informace o rozchodu popové divy v médiích, prozradil zdroj pro Page Six i důvod. Bryan totiž toužil po vlastních dětech. „Chce mít rodinu. Ale Mariah už to tak necítí,“ prozradil zdroj. Zpěvačka již má dvanáctiletá dvojčata Monroe a Moroccana se svým exmanželem Nckem Cannonem.

Na jejím nedávném výletu do Aspenu, kam obvykle Tanaka také jezdil, už ovšem chyběl. Stejně jako na jejím turné Merry Christmas One and All!, které odstartovalo v listopadu. Bryan a Mariah se přitom poprvé setkali již před 23lety, kdy pro ni začal pracovat jako záložní tanečník.