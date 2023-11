Je to nějaká doba, co si Agáta Hanychová (38) v talk show Super.cz rýpla do známé silikonové fitness trenérky Zdeňky Černé alias Lulu. Dokonce ji označila za št*tku.

„V Clash of Stars chtěli, abych za milion zmlátila Lulu. To je ta ště**a od Karlose Vémoly. To bych tady asi neměla říkat,“ řekla Agáta, což se Zdeňky dotklo a Agátě dala návrh na zápas v kleci, do kterého by blondýnka stále ráda šla.

„Jde o to, že Soukup je můj aktuální objekt zájmu na rozdíl od Karlose. Tam by to pro mě bylo ještě víc motivující. Zápas s Denise Ayverdi v RedFace jsem vzala na takové rozehřátí a jako zákusek bych si pak dala Agátu. Věřím, že k tomu jednou dojde, tak si počkáme. Je to můj cíl, pokračovat dál, a nakonec tam dostat i tu Agátu,“ svěřila se Lulu Super.cz na tiskové konferenci organizace RedFace, kde brzy poměří síly s Denise Ayverdi.

Pokud jde o Agátu, tak má Zdeňka pocit, že má strach. Dokonce jí nevěří, že milionovou nabídku skutečně dostala.