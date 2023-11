Agáta Hanychová (38) se v nové talk show, kterou má se svým bratrem Vincentem Navrátilem na Super.cz, obula do silikonové blondýny Zdenky Černé alias Lulu. Označila ji za štět… Reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

„V Clash of Stars chtěli, abych za milion zmlátila Lulu. To je ta ště**a od Karlose Vémoly. To bych tady asi neměla říkat,“ řekla v pořadu Agáta a Vincent: Taky názor . Lulu na Agátina slova okamžitě zareagovala.