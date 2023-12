Finálový večer letošního StarDance je už dávno za námi, my vám teď ovšem přinášíme rozhovor s manželi Šlégrovými, kteří se ho také zúčastnili. Lucie (41) zářila v bílé róbě, Jiří (52) oblékl smoking. Oba na parketu dokonce prozradili, že do soutěže už pozvánku v minulosti dostali, museli ale odmítnout.

„Já se přiznám, moc lidí to neví, ale kdysi mi nabídka do StarDance přišla. Byl to první ročník a já jsem byla toho času těhotná, takže jsem nemohla a hrozně mě to mrzelo, a od té doby nabídka nepřišla,“ řekla Super.cz se smíchem modelka, která je velkou fanynkou, a kdyby se nabídka opakovala, s radostí by ji nyní přijala.

„Je to nádherná soutěž, já to obdivuji, kdo mě zná, tak ví, že celý život tančím, byť jsem nechodila do tanečních. Začínala jsem klasickým baletem a pak jsem přešla na muzikál a scénický tanec a mám to hrozně ráda,“ prozradila nám Lucie Šlégrová, která si večer užila po boku svého muže, bývalého hokejisty a olympionika z Nagana.