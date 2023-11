Není to tak dlouho, co Lucie Benešová (49) podráždila své fanoušky nahou fotkou z kádě. Tentokrát se herečka rozhodla před objektivem objevit v sexy prádle a vyzkoušet si práci modelky. Vnadná blondýnka nafotila sérii snímků v provokativních kouscích, které sama ráda nosí a předvedla své křivky.

„Já jsem antitechnický typ, nemám ani počítač, je to se mnou hodně špatné, mám snachu Anežku, to je Luciánova žena, je výborná a pomáhá mi, bez ní bych to nedala,“ svěřila se Super.cz Benešová, která svým příspěvkem na Instagramu opět zapůsobila. „Jsou ženy, které se můžou fotit v prádle třeba i v důchodu. A pak takové, kterým by se to mělo zakázat i v 18. Vy patříte evidentně do té první skupiny,“ napsali herečce lidé ke svůdným fotkám v prádélku.