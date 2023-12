Je to ještě náročnější, než čekaly. Zpěvačka Olga Lounová (42) se svojí navigátorkou Lilií Khousnoutdinovou (35)se opět ozvaly z Keni, kde jedou závod East African Safari Classic. Přestože se rozhodly, že nepojedou na vítězství, ale pojmou celý závod jako misi za lepší porody, nehody se jim nevyhýbají.

Technické problémy je přinutily zastavit, ale v tu chvíli si neuvědomily, že zastavují na kraji vesnice. Během krátké doby se kolem nich shromáždilo zhruba dvě stě domorodců, kteří začali sahat na auto i do auta. Jak říká Lilia, nebyl to vůbec komfortní pocit. Štěstím bylo, že brzy u jejich vozu zastavila posádka z Anglie. Byl to otec a syn, otec chirurg, který v Africe částečně působí.