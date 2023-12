Zpěvačka Olga Lounová (42) jako řidička a Lilia Khousnoutdinová (35) v roli navigátorky se účastní jako vůbec první ženy v historii závodu East African Safari Classic Rallye. „Zaťaly jsme zuby a řekly si, že to prostě dáme, protože jedeme pro skvělou věc,“ říká Olga Lounová.

Obě ženy se závodu účastní, aby upozornily na to, jak jsou důležité podmínky, ve kterých se rodí děti, a také aby podpořily projekt moderátorky Lejly Abasové RedTribe Clinic. Jde o to, vybrat prostředky na vybavení nového porodního křídla kliniky a stavbu nového porodního domu pro masajské rodičky. „Pozitivní je, že si nás všimly místní vládní složky a zajímají se o přesah rallye, kterým chceme upozornit na porodnickou péči v Keni,“ svěřily se.

V tuto chvíli mají za sebou třetí den rallye, kde jim africká příroda nedává nic zdarma a opravdu je zkouší, co to jde. Nejenže první úsek byl technicky velmi náročný, ale kvůli opožděnému startu trefily to nejvíc kruté poledne a v autě byla doslova tropická výheň.