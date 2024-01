„Doufám, že ji její rodina a přátelé zachrání před jeho misogynním šílenstvím. Nezdá se, že by to celé režírovala ona. Je obrovský rozdíl, jak vypadala předtím, než ho poznala, a teď. Zajímalo by mě, jestli by chtěl, aby se jeho dcery oblékaly tímto způsobem. Hádám, že ne,“ zní komentář, s nímž souhlasily bezmála dva tisíce lidí.

„Tohle je tak degradující a ponižující. On je nechutný a ona není v pořádku. Je očividně zranitelná,“ píše další čtenář a jiní souhlasí: „Je neuvěřitelně smutné vidět, co se děje s touto krásnou mladou a talentovanou ženou. Vzhledem k tomu, že její přátelé vyjádřili obavy, že není zdaleka taková, jaká bývala předtím, jsou tady jasné náznaky toho, že se něco děje.“ Nebo: „Tohle je týrání – on ji ovládá. Je to inteligentní žena, architektka a změnila se neuvěřitelně, je to smutné.“