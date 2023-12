Zatímco rapper Ye, stále známější pod svým původním jménem Kanye West (46), před pár dny navštívil noční podnik LIV v Miami v koženém kabátě, jeho žena Bianca Censori byla až na pár štrasových šňůrek a titěrné kalhotky prakticky nahá. Navíc svým doplňkem v podobě plyšové kočky prý s velkou pravděpodobností měla popíchnout Westovu exmanželku Kim Kardashian (43). Lidé ovšem nevěří, že by to bylo z její hlavy…

Vnadná Australanka se již minulý víkend vydala na veletrh moderního umění Art Basel v Miami v prosvítajícím tělovém body s obřím bílým plyšovým medvědem. Velká chlupatá bílá kočka, kterou zvolila k zakrývání téměř obnaženého těla o pár dní později, by tak nemusela již nikoho překvapit. Podle zahraničních médií v tom ovšem lze hledat souvislost s rapperovou exmanželkou. Ta byla totiž v poslední epizodě reality show The Kardashians napadena kočkou Karla Lagerfelda jménem Choupette, která po svém zesnulém majiteli zdědila 13 milionů dolarů, čímž se stala třetí ‚nejbohatší‘ kočkou na světě.

„Kanye se posmívá Kim a využívá k tomu tuhle nebohou rohožku. Celý jejich vztah je jen pomstou Kim. Je to odporný majetický narcista,“ zní jeden z ostřejších komentářů. Další z komentujících se zároveň ptá: „Ta žena by se nad sebou měla zamyslet a prostě říct NE! Kdo by chtěl být s mužem, který se chce jen vrátit ke své bývalé?“