Téma zrušení show Michala Nesvadby v pražské O2 areně je stále tématem na sociálních sítích Leoše Mareše (47). Oblíbený moderátor sdílel se svými fanoušky jednu ze zpráv, která mu přišla od sledující. „Chápu, že se musíte něčím živit, ale jakým způsobem to nyní děláte, je ubohé, a ještě si za to brát nehorázné prachy. To jste nějaký manažer přes O2 arenu? Měla jsem vás za solidního moderátora, který nejde jen tak do něčeho, a hlavně to nemá zapotřebí,“ stojí ve zprávě, na kterou Mareš odpověděl, že nechápe větu ohledně nehorázných peněz.

„Nikdo z interpretů mi nic neplatí. Ani korunu. Naopak, já platím jim a zároveň platím vše ostatní. Úplně vše,“ podotkl Mareš v příspěvku, kde také objasnil, co slovo producent vůbec znamená. Netrvalo dlouho a u příspěvku se rozjela velká diskuze.

A právě tam padlo i téma Michala Nesvadby a jeho posledního příběhu. Opět se řešila cena lístků a padlo i několik domněnek, co asi skutečně stálo za zrušením koncertu. „Lístky jsme měli koupené, ale (Nesvadba) kulantně v jednom rozhovoru naznačoval, že producentsky neměl takovou reklamu jako ostatní. Ale nikdo do toho nevidíme, možná též frustrace ze zrušené show,“ uvedl jeden z diskutujících. „Leoš to měl dobře spočítané, aby v tom nezahučel do mínusu. O2 arenu prostě za tři stovky na osobu nezaplatíte. Spíše to byly velké oči a přecenění popularity. Měli zvolit něco menšího. Udělali dobře, že se to včas odpískalo. Kritiku od Nesvadby nechápu, holt pro dobrotu na žebrotu,“ dodal další.

K celé věci se pak opět vyjádřil i Leoš Mareš. Menší prostory už prý Michal Nesvadba se svou detailně vymyšlenou show zkoušel dřív, než mu zavolal.

„Zaplatili za ni v době vývoje tehdy několik milionů korun. Chtěli s ní jet turné po celém Česku, ale pro nezájem lidí museli všechny zastávky kromě jedné zrušit. Zbyla pouze menší hala O2 Universum. I tam byl ale prodej vstupenek pouze v řádů stovek lístků, a tak plánovali i tu poslední show zrušit,“ upřesnil Leoš.

„Protože už ale měli ztracenou obří investici do programu a hlavně proto, že Michal samozřejmě bral tuto show jako svůj odkaz, tak se nechtěli vzdát, a přesně před rokem mi Michal Nesvadba zavolal a poprosil mě, jestli bych mu s tou show nějak nepomohl. Po prvním telefonátu jsem zdvořile odmítl, protože to byla show, se kterou jsem za interpretem nepřišel já, ale naopak přišel někdo za mnou, a s tím jsem dosud neměl žádnou zkušenost. Pak se mi to ale rozleželo v hlavě, a protože Michala celoživotně obdivuji a miluji, tak jsem nakonec ke spolupráci svolil,“ řekl Mareš s tím, že vzhledem k obrovské a drahé produkci i utraceným nákladům z minulosti, tak nebyla jiná možnost než risknout O2 arenu.

„Nabídl jsem tedy Michalovi, že ponesu veškeré náklady a zkusíme jeho sen přivést k životu. Zbytek už je historie. Lidé o show neměli zájem ani tentokrát. Po startu prodeje se stalo to, co se stalo. Hodně se mluvilo o cenách vstupenek. Mimochodem, Michal mi osobně říkal, že to nechápe, že ceny jsou nastavené výborně, protože původní ceny v O2 Universum před rokem byly ještě vyšší. Nicméně se o akci potom už moc nemluvilo. Sám Michal nedal kromě zahájení prodeje, tedy od 1. června, na svůj Instagram ani jeden, opakuji ani jeden reklamní post, který by akci anoncoval. Celou dobu Michal opakoval, že vstupenky na tento typ akce se prodávají až před Vánoci,“ vysvětlil Leoš, který se tak v říjnu začal bavit o tom, že by se show odložila na únor. S čímž Michal souhlasil, avšak o pár týdnů později se rozhodl, že show zruší.