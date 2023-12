Nejdřív Dominika Myslivcová (29) a teď i Lela Ceterová (34) byla kritizována kvůli nošení pravé kožešiny. Manželka Karlose Vémoly (38) se pochlubila novou zimní bundou, kterou doporučila i jako luxusní dárek. „Častokrát muži neví, co koupit svým polovičkám, a proto bychom my ženy měly dát mužům malou nápovědu. Co ženu zaručeně potěší, je luxusní a kvalitní bunda nebo pěkné oblečení,“ uvedla známá blondýnka k videu, na kterém vyniká právě její nová bunda.