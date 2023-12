Její postava v seriálu Jedna rodina konečně našla štěstí, ovšem po boku o dost mladšího partnera. Herečka Zuzana Vejvodová si ovšem takový vztah sama pro sebe nedokáže představit. „Logicky to přináší časem určité komplikace a o ty nestojím,“ domnívá se.

„Jsem moc ráda za to, jak to je, že mám muže, který je v mém věku,“ svěřila se herečka, která se současným partnerem vychovává syna z minulého vztahu s hercem Pavlem Nečasem. Další dítě si pořídit nechce, se současným stavem je spokojená. Zuzana, s níž jsme si povídali i o výchově puberťáka, si prý jinak vystačí se seriálovými dětmi.

Zuzana Vejvodová vypadá stále velmi mladě, vyzařuje z ní klid a udržuje si štíhlounkou postavu. „Snažím se vytvářit v životě harmonii, ale nevěnuji se například meditacím. Zkoušela jsem to, ale moc mi to nejde, i když to považuji za zdravou věc. Ale odpočívat umím, jsem válecí typ a dokážu nedělat nic,“ usmívala se.