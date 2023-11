„Já strašně dlouho neměla žádná randíčka. Spíš jsem se zamilovala, toužila a pak jsme se políbili na jevišti,“ přiznala platonické lásky ke svým hereckým kolegům. „Hezká rande jsem měla se svým prvním a pak samozřejmě i s druhým mužem. Ale s Davidem jsem teprve začala vnímat, že jsem žena. Byl to můj první vážný vztah, to mi bylo dvacet,“ přiznala. „Se mnou vlastně nikdy nechtěl nikdo moc chodit. Hrála jsem v divadle Julie a Ofélie, bylo mi sedmnáct nebo osmnáct a neměla jsem žádného kluka. A hrozně jsem chtěla,“ vzpomínala a v našem rozhovoru prozradila i to, kdy přišla o panenství.