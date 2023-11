A jak reagovala na náš tip, že je dobré umět partnerovi naslouchat? „To se tak říká, člověk to i zkouší, ale ve výsledku to úplně nefunguje. Člověk naslouchá a naslouchá a pak mu to začne lézt na nervy a potřebujete to řešit dál,“ smála se během rozhovoru pro Super.cz.

Sama je maminkou dvou dětí a se svým manželem je už pěknou řádku let. „Já si myslím, že je tam důležitá hlavně tolerance. Brát toho člověka takového, jaký je. Zároveň ho podněcovat k drobným změnám, k rozvoji. My jsme s manželem spolu 13 let a pořád je to o toleranci. On mě musí mít rád, protože to se mnou není jednoduché a s ním to taky není jednoduché. To si pojďme říct narovinu,“ dodala Jana Bernášková.