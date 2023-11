„A co třeba na malíčku,“ navrhoval Chris, Kim ovšem opáčila: „Ne, nedělám si tetování na nohou,“ načež Chrisovi ukázala, že už má v tomto směru vybráno, a předvedla mu, co zdobí její spodní ret.

„Když jsem moderovala SNL, společně se všemi mými kamarádkami jsme si udělaly stejné tetování. Všechny si ho udělaly na ruku, ale já do toho nechtěla jít. Nakonec jsem ale přece jen tu nálepku na Bentley dala! Nikdo to neví, nikdo to nevidí a já skoro zapomněla. Ale jednou za čas to při čištění zubů nití zahlédnu a uvidím něco černého,“ smála se Kim.