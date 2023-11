Je jí teprve deset let, svoji budoucnost už má ale promyšlenou a jasně ví, co od života chce. Navíc má pocit, že je „vůbec nejlepší.“ Dcera Kim Kardashian a Kanyeho Westa dala první velký rozhovor, který rozhodně nenechal lidi chladnými.

A právě tyto věty zaujaly mnoho lidí, kteří se k výrokům dcery dvou velkých hvězd vyjadřují negativně. „Je rozmazlená, pardon. Potřebuje dotyk reality,“ píše například jeden z komentujících na sociální síti magazínu ET, kde o North vyšel článek. „Její obří ego ji zničí,“ píše druhý. „Jdi do školy a vzdělávej se,“ píše třetí. A další lidé malé North připomínají, že má ještě tři sourozence, se kterými se bude muset o majetek rodičů podělit. Najdou se ale i tací, kteří děvče brání. „Je to malá holčička. Buďte laskaví. Není její chyba, že se narodila Kim a Kanyemu,“ zní mezi komentáři. Nezbývá než počkat, jak teprve desetiletá North West se svým životem během dalších let skutečně naloží.