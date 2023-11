Katrin z Big Brothera už před pár dny řekla svým spolubydlícím v reality show, že měla šílené dětství. Její matka, kterou neviděla dvanáct let, ji prý dokonce chtěla zabít. Kvůli depresím měla nalomenou psychiku, musela se léčit. Nyní přiznala i další podrobnosti.

„Do mých dvanácti let mě do krve bila, vyrazila mi zuby, vytrhala vlasy, kopala mě… Otec mi modřiny mazal mastičkami. Říkala jsem mu, že mě mlátila, ale on mi nevěřil, protože jsem byla dítě. Myslel si, že si vymýšlím… Nevím, kolikrát jsem byla v nemocnici,“ uvedla Katrin.