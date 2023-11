„Vybralo se přes osm set tisíc korun. Jsem nadšená, dojatá, jaké máme kamarády, donátory, partnery, kteří se do dražby dnes vložili. Partner se chvílemi také vkládal, snažil se,“ řekla Super.cz s úsměvem Sokolová.

Na galavečeru zářila v modrých šatech, které pro ni na míru navrhl Lukáš Macháček. „V modré barvě jsou proto, že modrá je barva autismu, barva komunikace, barva našeho fondu. Nádherně to Lukáš zvládnul, cítím se skvěle,“ usmála se Sokolová, která se stále věnuje modelingu, ale už ne prioritně.

„Stále se věnuju modelingu, ale je to na druhé koleji. Věnuji se nadaci a umění. To je obor, ve kterém pracuji čtyři roky, mám na starosti privátní prodeje v jedné aukční síni,“ prozrazuje.

Seznámení s partnerem prý ale s obrazy nesouviselo. „S partnerem to nemá souvislost. I když by to člověk řekl, protože se také věnuje designu. Seznámili nás společní přátelé,“ dodala.