Crystal si s manželem předávala dárky 24. prosince večer, ale než se poznali, byly Vánoce ve vile ještě štědřejší. Dívky, které s Hefem žily, byly doslova zaplaveny dárky. „Rozbalovaly jsme je i hodiny, bylo to nekonečné,“ přiznala jedna z „králíčků“ v reality show The Girls Next Door s tím, že z toho málem měla orgasmus. Dívky většinou dostaly šperky, růžové laptopy, kožichy a další.