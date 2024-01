Nastolila si tak hned několik předsevzetí, kterých chce docílit. Jaké to například jsou? „Posilovat tělo a pravidelně se protahovat, jezdit každý týden aspoň na pár hodin do přírody, být co nejlepší páníček pro Jindřišku, přestat se bát s lidmi, co neznám, v práci a na akcích a naspořit si finance na vysněnou dovču,“ svěřila se Anička svým fanouškům.