Už jste o ní slyšeli? Pokud ne, o hodně jste přišli. Michaela Fialová je nejznámější česká profesionální lovkyně a zároveň hvězda platformy Only Fans. O své žhavé snímky se nyní podělila i v novém kalendáři.

„Lovím kvůli tomu, že vím, že zvíře, které chci sníst, žilo v přírodě, prožilo krásný život, nebylo nikde vězněné, nebylo nadopované antibiotiky ani ničím podobným. Vím, že když ho střelím, jsem trénovaný střelec, tak zemře, aniž by o tom vědělo. Neprožije žádný stres. Já si k němu přijdu, rozbourám si ho a mám doma výborné biomaso a vím z čeho. Další důvod lovu je udržování populace zvěře u nás i ve světě,“ vysvětluje Michaela s tím, že zatímco u nás je normální lovit třeba prasata nebo srnčí zvěř, jinde ve světě je stejně běžné lovit a jíst třeba právě zebry. Na to, aby střílela například kočkodany, byla v jižní Africe zase najatá, protože jsou to škůdci úrody pomerančů.