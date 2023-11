Dcera slavných herců Jiřího Dvořáka (56) a Báry Munzarové (51) má už sice za sebou natáčení seriálu, ale na divadlo by si prý ještě netroufla. To nám Anna Dvořáková svěřila, když přišla podpořit maminku na premiéru crazy hudební komedie Močál Story.

„Nejsem si jistá, jestli na to mám dostatek zkušeností. Určitě bych s tím ještě počkala, potřebuju se víc otrkat. Je něco úplně jiného, když je člověk před štábem, to se může vrátit, než když je na jevišti před diváky,“ cítí pokoru Anička. Ta sice nemá herectví vystudované, ale učit se může v rámci rodiny. „Veškeré kurzy, i když si o ně neříkám, mám doma a vážím si toho, protože je to neskutečný luxus. S mamkou děláme to, že si připravím nějaký monolog a ona k tomu má poznámky. Pracovaly jsme i s babičkou,“ svěřila vnučka Jany Hlaváčové (85).

Aničku jsme mohli na obrazovkách naposledy vídat v seriálu Eliška a Damián, který se příliš nechytil. „Já si za Eliškou a Damiánem stojím, přijde mi to jako hezký příběh. Mrzí mě, že to odnesl hejty, ale i tak to byl úžasný projekt s úžasnými lidmi a doufám, že diváci časem uvidí i druhou řadu,“ míní mladá herečka, která prozradila, že má aktuálně roztočené dva seriály a další ji čeká.